Цель: получение позиции контент-менеджер

Опыт работы: с 13.06.2010 менеджер по интернет маркетингу. Компания Косметик Д’Авенир ООО «Дешели Инвест».

Образование и квалификация:

2002 - 2007 Прошел обучение в государственном образовательном учреждении высшего профессионального образования «Архангельский государственный технический университет». Квалификация «инженер». Специальность «Информационные системы и технологии».

с 24 октября 2006 г. по 29 ноября 2006 г Прошел курсы по специальности «Кладовщик (оператор склада)». Свидетельство. Лицензия А 057893 от 29.05.2003 г. Департамент образования Администрации Архангельской области.

с 15 марта 2001 г. по 29 мая 2001 г. Прошел обучение по курсу «Оператор персональных ЭВМ». Свидетельство. Лицензия А330100 № 160 от 3 сентября 1996 г. управления профессионального образования Администрации Архангельской области.

Дополнительные сведения:

Иностранные языки: английский (базовый уровень).

Владение ПК: на уровне опытного пользователя.

Знаю язык html, методы SEO-оптимизации. Умею рекламировать бренды через форумы, блоги, размещение статей на площадках. Имею навыки: работы в интернете (поисковые системы, статистика посещаемости через счетчики, базы площадок), рерайта, написания статей, наполнения сайтов контентом. Опыт работы с программами: MS Office (Word, Exсel, Powerpoint), 1C(торговля и склад), Dreamweaver, PDF – Acrobat, Finereader, Photoshop, браузеры, почтовые программы. Скорость печати 180 зн/мин.

Личные качества: коммуникабельность, стрессоустойчивость, умение в ограниченные сроки достигать поставленных задач, ответственность, стремление к профессиональному развитию, умение работать в команде.

Хобби: общение с друзьями, походы, ведение блога.

Рекомендации могут быть предоставлены по требованию