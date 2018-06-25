lordpretter

Антон Хорошков lordpretter

 
25 летРоссия/Санкт-Петербург
9 лет на фриланс-бирже
Был
6 лет назад
Антон Хорошков

UX/UI дизайнер. Разрабатываю дизайн, которые будут решать определённые поставленные задачи проекта.

По любым вопросам обращайтесь:

- Skype: fronend

- Эл.почта: [email protected]