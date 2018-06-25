Антон Хорошков lordpretterlordpretter
25 летРоссия/Санкт-Петербург
9 лет на фриланс-бирже
Был
6 лет назад
Антон Хорошков
UX/UI дизайнер. Разрабатываю дизайн, которые будут решать определённые поставленные задачи проекта.
По любым вопросам обращайтесь:
- Skype: fronend
- Эл.почта: [email protected]
Действие аккаунта приостановлено!
Портфолио
- Запечатай106 просмотров
- Строительная компания "SD—STROY"131 просмотр
- Агенство "Z—DESIGN"145 просмотров
- [Лэндинг] Российский Экспортный Центр202 просмотра
- Blocking Apps [Приложение]186 просмотров
- [Адаптированный] Школьный Портал151 просмотр
- [Приложение] Quest Gide — поиск квестов196 просмотров
- Новостной Портал106 просмотров
- [Лэндинг] — Курс о Веб-Дизайне166 просмотров
- Запечатай119 просмотров
- Сайт школы134 просмотра