Не бывает сложных задач, бывают некомпетентные специалисты.

HTML+CSS, работа с различными движками, копирайт, маркетинг, бизнес проекты "Под ключ" - всем этим я занимаюсь уже более 7 лет. В отличие от многих специалистов мой интерес заключается в улучшении своих навыков, а не битву за каждую "копейку". У заказчика не всегда найдется та необходимая сумма, которую пытаются "Высосать из пальца" многие .специалисты. Моя задача первоначально определить АДЕКВАТНУЮ стоимость любой работы, т.к. я долгое время (5 лет) работал в крупной компании в Москве на должности руководителя технического отдела. Главной задачей всегда было сокращение расходов. Многие заказчики до сих пор считают, что дорого это хорошо, а дешево это плохо, это не верное утверждение, потому что у каждого человека есть свое понимание "Дорого" и "Хорошо". Если у Вас простейший интернет-магазин колготок и Вам начинают "впаривать" сайт на битриксе, разработка которого исчисляется сотнями тысяч рублей, знайте - можно сделать тоже самое, но на бесплатном движке и потратив на это не более 30 000 рублей. Профессиональный специалист это не торгаш на рынке, а в первую очередь грамотный консультант и всегда можно максимально снизить расходы и получить точно такой же результат, если это делать за бессовестные деньги.

Всегда рад помочь с любым проектом своим заказчикам, даже если исполнитель будет другой человек, всегда готов помочь оптимизировать расходы и грамотно определить стоимость услуг исполнителя.