Быстро, качественно, недорого.
Здравствуйте! Меня зовут Вадим и я занимаюсь разработкой лого на протяжении 5 лет, работаю в основном в буржунете и вполне успешно.
Мои работы Вы можете посмотреть здесь:
Вы получите профессиональный дизайн отличный от того, что предлагают обычно в рунете, уровень намного выше.
Сделаю быстро, качественно и даже дешевле!
Также я занимаюсь дизайном:
Баннеров
Визиток
Обложек
Обработкой изображений
Если возникнут вопросы - пишите.
С Уважением, Вадим.
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