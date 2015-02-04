Быстро, качественно, недорого.

Здравствуйте! Меня зовут Вадим и я занимаюсь разработкой лого на протяжении 5 лет, работаю в основном в буржунете и вполне успешно.

Мои работы Вы можете посмотреть здесь:

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Вы получите профессиональный дизайн отличный от того, что предлагают обычно в рунете, уровень намного выше.

Сделаю быстро, качественно и даже дешевле!

Также я занимаюсь дизайном:

Баннеров

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Визиток

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Обложек

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Обработкой изображений

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Если возникнут вопросы - пишите.

С Уважением, Вадим.