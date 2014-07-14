Таланта и щепоту достаточно, а упорства нужен целый океан

Уважаемые заказчики!

Если вам нужны интересные и свежие статьи, то вы по адресу. Занимаюсь копирайтингом и рерайтингом текстов. К работе отношусь добросовестно и качественно. Предпочтение отдаю статьям: о психологии, отношениям, медицине, косметологии и парфюму, тематике отдых и туризм. Так же есть опыт в написание: поэм, рассказов и эссе, заполнение блогов.

О себе:

- возможность работать 5 дней в неделю, с понедельника по пятницу.

- выполняю работы в срок, отсутствует привычка пропадать на несколько дней.

- грамотность и пунктуальность.

Оплата производится способами:

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