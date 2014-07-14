Таланта и щепоту достаточно, а упорства нужен целый океан
Уважаемые заказчики!
Если вам нужны интересные и свежие статьи, то вы по адресу. Занимаюсь копирайтингом и рерайтингом текстов. К работе отношусь добросовестно и качественно. Предпочтение отдаю статьям: о психологии, отношениям, медицине, косметологии и парфюму, тематике отдых и туризм. Так же есть опыт в написание: поэм, рассказов и эссе, заполнение блогов.
О себе:
- возможность работать 5 дней в неделю, с понедельника по пятницу.
- выполняю работы в срок, отсутствует привычка пропадать на несколько дней.
- грамотность и пунктуальность.
Оплата производится способами:
-webmoney
Действие аккаунта приостановлено!