losik_yuri

Юрий Лосик losik_yuri

 
23 годаРоссия/Москва
4 года на фриланс-бирже
Был
4 года назад
Сайты под ключ, веб-дизайн

Разработка качественного сайта с нуля до полной оптимизации любой сложности на Tilda!

•Проектирование и анализ

•Уникальный дизайн

•Учитывание ваших правок

•Адаптивная верстка на все разрешения

Этапы работы: 

1. ТЗ 

2. Анализ 

3. Прототипирование и дизайн 

4. Ваши правки 

5. Адаптивная верстка на все разрешения 

6. Утверждение 

Преимущества работы со мной:

•пунктуальность

•профессионализм

•Постоянная обратная связь

Условия сотрудничества:

•предоплата 50%

Опыт работы: 1 год

Tilda