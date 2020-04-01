losik_yuri

Сайты под ключ, веб-дизайн

Разработка качественного сайта с нуля до полной оптимизации любой сложности на Tilda!

•Проектирование и анализ

•Уникальный дизайн

•Учитывание ваших правок

•Адаптивная верстка на все разрешения

Этапы работы:

1. ТЗ

2. Анализ

3. Прототипирование и дизайн

4. Ваши правки

5. Адаптивная верстка на все разрешения

6. Утверждение

Преимущества работы со мной:

•пунктуальность

•профессионализм

•Постоянная обратная связь

Условия сотрудничества:

•предоплата 50%

Опыт работы: 1 год