losik_yuri

Сайты под ключ, веб-дизайн
Разработка качественного сайта с нуля до полной оптимизации любой сложности на Tilda!
•Проектирование и анализ
•Уникальный дизайн
•Учитывание ваших правок
•Адаптивная верстка на все разрешения
Этапы работы:
1. ТЗ
2. Анализ
3. Прототипирование и дизайн
4. Ваши правки
5. Адаптивная верстка на все разрешения
6. Утверждение
Преимущества работы со мной:
•пунктуальность
•профессионализм
•Постоянная обратная связь
Условия сотрудничества:
•предоплата 50%
Опыт работы: 1 год
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