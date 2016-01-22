loskutok88

Елена Фоменкова loskutok88

 
54 годаРоссия/Магнитогорск
8 лет на фриланс-бирже
Была
7 лет назад
Описание профиля отсутствует
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$200
выплачено фрилансерам
100%
заказов с исполнителем
нет постоянных исполнителей
нет безопасных платежей

  • Вёрстка

    Ребята, нужно выполнить такую работу: есть работающий блог WP - 4 года, есть созданный дизайнером новый дизайн блога, есть хороший шаблон. Нужно сменить дизайн этого  шаблона и установить на блог. Тз и подробности в личной ...

    WordPress
    HTML-верстка4 заявки
    Закрыт
    7 лет назад

  • Вёрстка формы подписки

    Ребята, нужно сверстать код формы подписки для acymailing Дизайн примерено такой, простой: http://prntscr.com/d3fnbi Сама пробовала создать форму - не получилась, не работает. Елена.

    HTML-верстка21 заявка
    Закрыт
    7 лет назад

  • Смена сайта с http на https

    Ребята, установила на сайте протокол https, после чего понадобилась работа по восстановлению последствий:  сайт на выделенном сервере 1 зелёного замочка нет: http://prntscr.com/d3fepk 2 - сайт отображается без картинок и стилей: http://prntscr.com/d3ffk1 3 - другие последствия тоже надо посмотреть  - как специалисту - ...

    HTML-верстка11 заявок
    Закрыт
    7 лет назад

  • Дизайн блога.

    Здравствуйте, друзья. Нужно создать аккуратный, приятный дизайн для женского блога по шитью одежды и женского белья.

    Дизайн сайтов1 исполнитель
    Завершен
    8 лет назад
Отзывы фрилансеров
uzer
36 летУкраина
16 лет в сервисе
Был
26 минут назад
$200
10 баллов
7 лет назад
Внести ряд доработок на сайте
Очень приятно работать с Еленой, четкие задания и мгновенная оплата, спасибо!
Юрий создал мне новый шаблон блога, с новым дизайном. Всё сделал быстро - несколько дней ушло на всю установку. И все мои пожелания по докручиванию исполнил без лишних вопросов! Рекомендую всем! Всегда на связи, доброжелательный молодой человек. Елена.
Ответный отзыв
dmitriy-natoka
38 летУкраина
14 лет в сервисе
Был
18 минут назад
$300
10 баллов
8 лет назад
Дизайн блога.
Спасибо большое Елене за сотрудничество и интересный творческий проект. Очень приятно было работать, четко поставленные задачи, оперативная оплата. Буду рад работать по другим проектам с Вами. С уважением, дизайнер Дмитрий.
Друзья, Дмитрий отличный дизайнер, заказ выполнил в срок, учитывал все мои исправления и пожелания. Сайт получился очень красивый, адаптивный, уникальный. Дмитрий, благодарю за работу! Буду ещё обращаться. Елена.
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