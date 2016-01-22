loskutok88

Внести ряд доработок на сайте
- Веб-программирование1 исполнительЗавершен7 лет назад
Ребята, нужно выполнить такую работу: есть работающий блог WP - 4 года, есть созданный дизайнером новый дизайн блога, есть хороший шаблон. Нужно сменить дизайн этого шаблона и установить на блог. Тз и подробности в личной ...HTML-верстка4 заявкиЗакрыт7 лет назад
Ребята, нужно сверстать код формы подписки для acymailing Дизайн примерено такой, простой: http://prntscr.com/d3fnbi Сама пробовала создать форму - не получилась, не работает. Елена.HTML-верстка21 заявкаЗакрыт7 лет назад
Ребята, установила на сайте протокол https, после чего понадобилась работа по восстановлению последствий: сайт на выделенном сервере 1 зелёного замочка нет: http://prntscr.com/d3fepk 2 - сайт отображается без картинок и стилей: http://prntscr.com/d3ffk1 3 - другие последствия тоже надо посмотреть - как специалисту - ...HTML-верстка11 заявокЗакрыт7 лет назад
Здравствуйте, друзья. Нужно создать аккуратный, приятный дизайн для женского блога по шитью одежды и женского белья.Дизайн сайтов1 исполнительЗавершен8 лет назад