loskutok88

Юрий создал мне новый шаблон блога, с новым дизайном. Всё сделал быстро - несколько дней ушло на всю установку. И все мои пожелания по докручиванию исполнил без лишних вопросов! Рекомендую всем! Всегда на связи, доброжелательный молодой человек. Елена.