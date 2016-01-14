Опыт работы
Специалистпо сетевому оборудованию
июн2013 - июл 2013 (2 мес)
Сумматехнологий XXI
Интернет
Образование
МеждународныйГуманитарный Университет (г. Одесса, Украина)
Год окончания 2017
Компьютерная инженерия Бакалавр
Економико-правовыйколледж МГУ (Одесса, Украина)
Год окончания 2015
Обслуживание компютерных систем и сетей Младшийспециалист
Владение языками
Английский- продвинутый
Русский -родной
Украинский- родной
Курсы, тренинги, сертификаты
Колледжкомпьютерных технологий "Сервер"(Одесса, Украина)
Год окончания 2010
2009-2010 - Прошел подготовку по программе одесскогоколледжа компьютерных технологий «Сервер» по специализации:"«Системный
оператор».
Кончил образование с синим дипломом.
Колледж компьютерных технологий"Сервер"(Одесса, Украина)
Год окончания 2009
2008-2009 - Прошел подготовку по программе одесскогоколледжа компьютерных технологий «Сервер» по специализации: «Пользователь ПК».
Кончил образование с красным дипломом.
Дополнительная информация
Навыкисистемного администрирования:
• АдминистрированиеLinux,Windows Server
• Знаниерабочей группы (workgroup)и домена Active Directory
• Опытадминистрирования хостинговых приложений (Apache, PHP,MySQL, DNS, Mail, FTP и т.д.)
• Знаниесетевых технологий
• Опыт работыс сетевым оборудованием (маршрутизаторы, коммутаторы, точки доступа, xDSL модемы).
Навыкипрограммирования:
• HTML, PHP, CSS
• Знания языков C#(Framework:.Net, Xamarin(Android)), OOP&OOD, C, Assembler.
• Программированиемикроконтроллеров на Ассемблере.