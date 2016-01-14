lossless

Владимир lossless

 
31 годУкраина/Киев
8 лет на фриланс-бирже
Был
8 лет назад
.Net Software Developer

Опыт работы  

Специалистпо сетевому оборудованию

июн2013 - июл 2013 (2 мес)

Сумматехнологий XXI

 Интернет   

 Образование

МеждународныйГуманитарный Университет (г. Одесса, Украина)

Год окончания 2017

Компьютерная инженерия Бакалавр

Економико-правовыйколледж МГУ (Одесса, Украина)

Год окончания 2015

Обслуживание компютерных систем и сетей Младшийспециалист

 Владение языками

Английский- продвинутый

Русский -родной

Украинский- родной

 Курсы, тренинги, сертификаты

Колледжкомпьютерных технологий "Сервер"(Одесса, Украина)

Год окончания 2010

2009-2010 - Прошел подготовку по программе одесскогоколледжа компьютерных технологий «Сервер» по специализации:"«Системный

оператор».

Кончил образование с синим дипломом.

 Колледж компьютерных технологий"Сервер"(Одесса, Украина)

Год окончания 2009

2008-2009 - Прошел подготовку по программе одесскогоколледжа компьютерных технологий «Сервер» по специализации: «Пользователь ПК».

Кончил образование с красным дипломом.

 Дополнительная информация

Навыкисистемного администрирования:

•    АдминистрированиеLinux,Windows Server

•    Знаниерабочей группы (workgroup)и домена Active Directory

•    Опытадминистрирования хостинговых приложений (Apache, PHP,MySQL, DNS, Mail, FTP и т.д.)

•    Знаниесетевых технологий

•    Опыт работыс сетевым оборудованием (маршрутизаторы, коммутаторы, точки доступа, xDSL модемы).

Навыкипрограммирования:

•    HTML, PHP, CSS

•    Знания языков C#(Framework:.Net, Xamarin(Android)), OOP&OOD, C, Assembler.

•    Программированиемикроконтроллеров на Ассемблере.

PHPMySQLAndroidHTMLCSSApacheXamarinAssembler