lostOnDream

Меня зовут Сергей, в Front-end разработке 1 год, каждый день как новое приключения по типу, а что так можно было? Первых 8 месяцев работал в Globallogic, после пару месяцев в компании BeKey.
Из-за сложившийся ситуации в стране лишился работы. После чего перешел на фриланс. Всегда рад новым знакомствам, с радостью могу обсуждать проекты голосом в любом удобном мессенджере.
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Мои основные направления:
✔️ Сайты под ключ ✔️ Html-верстка ✔️ Angular ✔️ JavaScript ✔️ TypeScript
дизайн:
- landing page и дизайн сайтов (интернет-магазины, портфолио, визитка, биржи) в Figma/PS/AI/XD
Знания, умения, навыки "ВЁРСТКА":
- HTML5, CSS3, jQuery,js
- Адаптивная верстка.
- Responsive.
- Bootstrap 4,5
- Flexbox
- LESS/SCSS
- Gulp/Webpack
- Git
- Parallax scrolling.
- Написание простого, читабельного, контекстно независимого кода.
- Адаптация / внедрение плагинов.
- Аккуратный, логичный, продуманный код.
- Комментарии.
Работаю по предоплате в 50% на прямую
Или безопасный платеж на сайте.
Мои кошельки
📞 Мои контакты:
Telegram: @lostofcontrol
Instagram: https://www.instagram.com/bruce.totsamuy.wayne/
Skype: lost_of_control_1
E-mail: [email protected]
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