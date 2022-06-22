lostOnDream

👋Хай! Я тот кого вы искали)

Меня зовут Сергей, в Front-end разработке 1 год, каждый день как новое приключения по типу, а что так можно было? Первых 8 месяцев работал в Globallogic, после пару месяцев в компании BeKey.

Из-за сложившийся ситуации в стране лишился работы. После чего перешел на фриланс. Всегда рад новым знакомствам, с радостью могу обсуждать проекты голосом в любом удобном мессенджере.

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Мои основные направления:

✔️ Сайты под ключ ✔️ Html-верстка ✔️ Angular ✔️ JavaScript ✔️ TypeScript

дизайн:

- landing page и дизайн сайтов (интернет-магазины, портфолио, визитка, биржи) в Figma/PS/AI/XD

Знания, умения, навыки "ВЁРСТКА":

HTML5, CSS3, jQuery,js

Адаптивная верстка.

Responsive.

Bootstrap 4,5

Flexbox

LESS/SCSS

Gulp/Webpack

Git

Parallax scrolling.

Написание простого, читабельного, контекстно независимого кода.

Адаптация / внедрение плагинов.

Аккуратный, логичный, продуманный код.

Комментарии.

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 Работаю по предоплате в 50% на прямую

Или безопасный платеж на сайте.

Мои кошельки

Mastercard — 5375414133302843

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📞 Мои контакты:

Telegram: @lostofcontrol

Instagram: https://www.instagram.com/bruce.totsamuy.wayne/

Skype: lost_of_control_1

E-mail: [email protected]

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