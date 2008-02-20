Образование:
2002-2007 Российско-Армянский (Славянский) Университет
Факультет: Журналистика
2007-2008 Кавказский институт СМИ
Факультет: Журналистика
публикации:1.Диланян: война в Южной Осетии и экономический кризис поможет Армении стать транзитной страной
(КАВКАЗСКИЙ УЗЕЛ , 14.02.09)
2. Вячеслав Коваленко: Грузия стоит перед историческим выбором
(КАВКАЗСКИЙ УЗЕЛ, 22.11.08 )
3. Ованнисян: независимость Армении принесла трудности русским
(КАВКАЗСКИЙ УЗЕЛ, 30.06.08 )
4. В Армении частные предприниматели недовольны повышением таможенных пошлин
(КАВКАЗСКИЙ УЗЕЛ, 23.04.08 )
5.В Армении маршрутным такси запрещено возить пассажиров на митинг сторонников Тер-Петросяна
(КАВКАЗСКИЙ УЗЕЛ, 20.02.08 )
6. Живем одной судьбой с Россией
(Ноев Ковчег, № 08 (155) Август 2010 года. )
7. И мигрантов посчитают на Всероссийской переписи 2010 года
(www.novostink.ru , 12.08.2010)