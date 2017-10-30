lounassmail

Переводчик русского языка в Алжире

Предлагаю услуги по устному последовательному переводу с русского на французский язык и наоборот, во время деловых встреч и официальных мероприятий на всей территории Алжира. Гарантирую надежность в деловых отношениях, высокую работоспособность и порядочность.

Встречаю в эропорту при прибытии и провожаю при убытии и обеспечиваю перевозку делегации в пределах города Алжира.

Основные преимущества сотрудничества с нами:

- Оплата за услуг осществляется после окончания меропрятия.

- Никаких расходов на перелет, проживание и питание переводчика, причем стоимость перевода обходится в три раза дешевле чем найма переводчика из России;

- Знание местных языковых диалектов и обычаев ведения деловых переговоров;

- Отличная ориентация по всей территории страны;

С удовольствием отвечу на все дополнительные вопросы.