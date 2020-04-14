lovebanner

Логотипы.Банера.Веб дизай

сли вы создаете свой новый business или хотите сделать upgrade старому и у вас совершенно нет времени чтоб заниматься этим и придумать... I’m coming для того чтоб :▪️создать вам проект мечты или так называемый BRAND book ▪️разработать логотип вашего бренда▪️создать фирменный стиль▪️разработать web design вашего сайта▪️создавать самые красивые макеты, которые помогут вашему бренду стать .

﻿ОНЫ ОТВЕТСТВЕННОСТИ:1.Интегрирует SMM-активности в маркетинговую стратегию бренда. (продвижение в Instagram/Facebook)2. Управлять бюджетом на продвижение и рекламными активностями.3. Управлять репутацией бренда в социальных сетях.4. Анализ конкурентов.5. СММ + дизайнер ( 2в1 ). 6. Работа с блогерами / СМИ.7. Работает с лидерами мнений сферы8. Отслеживает упоминания бренда, выявляет тренды и придумывает контент под них.