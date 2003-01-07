Мы начинающая команда по видеомонтажу
Работаю в таких программах как:
Sony Vegas, adobe photoshop, shotcut, filmora 11, gimp и тому подобное.
Должностные обязанности:
1. Составление сценарного плана;
2. Настройка звуковых и видеоэффектов;
3. Наложение звука на изображение, монтаж диалогов;
4. Использование цветокоррекции и переходов;
5. Добавление спецэффектов, титров и другого текста;
6. Кадрирование, стабилизация видео;
так же хочу приметить, что Монтажер – профессия, требующая усидчивости, педантичности, высокого уровня внимательности и творческого подхода.
Я против войны в Украине!