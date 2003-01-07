loveisq1

Александр Волк loveisq1

 
20 летРоссия/Ростов-на-Дону
2 года на фриланс-бирже
Был
год назад
Мы начинающая команда по видеомонтажу

Работаю в таких программах как:

Sony Vegas, adobe photoshop, shotcut, filmora 11, gimp и тому подобное.

Должностные обязанности:

1. Составление сценарного плана;

2. Настройка звуковых и видеоэффектов;

3. Наложение звука на изображение, монтаж диалогов;

4. Использование цветокоррекции и переходов;

5. Добавление спецэффектов, титров и другого текста;

6. Кадрирование, стабилизация видео;

так же хочу приметить, что Монтажер – профессия, требующая усидчивости, педантичности, высокого уровня внимательности и творческого подхода.

Photoshop