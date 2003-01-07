Мы начинающая команда по видеомонтажу Работаю в таких программах как: Sony Vegas, adobe photoshop, shotcut, filmora 11, gimp и тому подобное. Должностные обязанности: 1. Составление сценарного плана; 2. Настройка звуковых и видеоэффектов; 3. Наложение звука на изображение, монтаж диалогов; 4. Использование цветокоррекции и переходов; 5. Добавление спецэффектов, титров и другого текста; 6. Кадрирование, стабилизация видео; так же хочу приметить, что Монтажер – профессия, требующая усидчивости, педантичности, высокого уровня внимательности и творческого подхода. Photoshop

Я против войны в Украине !