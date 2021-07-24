Всем привет! Меня зовут Владислав. Я студент 4-го курса и уже вот-вот окончу университет. Сейчас я новичок в сфере фриланса минимальным опытом. На данном этапе своей жизни я осваиваю такой род деятельности как SMM-специалист.

Почему я решил уйти в онлайн работу?

Сейчас мне 22 года. До этого я работал в общепите. Официант, повар, чуть больше года я работал барменом. Пройдя через этот путь, я понял, что эта работа оказалась всё-таки не тем, чем бы я хотел заниматься в своей жизни. Я решил полностью её бросить. Я рад об этом прожитом опыте, именно он заставляет двигаться меня дальше к той жизни, о которой я мечтаю.

Готов выполнять свою работу с максимальной отдачей, чтобы сделать себе хорошее и профессиональное портфолио!

Чем могу быть полезен:

1. Выполняю текстовые работы (написание грамотного текста для постов по контент-плану, транскрибация, перепечатывание документов и т.п.)

2. Прописывание контент-плана для продвижения Вашего бизнеса через инстаграм.

3. Составление анализа целевой аудитории Вашего профиля в инстаграм-блоге.

4. Настройка и введение таргетированной рекламы в инстаграм-профиле.

Мои предложения:

1. Работаем с Вами до полного утверждения. Любое количество правок до завершения работы.

2. Работа начинается с предоплаты. Готов рассмотреть любой бюджет.

3. В случае, когда Вас не устраивает работа и не найден компромисс, предоплата не возвращается.