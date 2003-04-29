lovelyspirit

Звукоинженер, композитор и саундпродюсер. Аранжировки, сведение, стихи.

Продюсирование и саунд-дизайн.

Привет! Я звукорежиссер родом из Украины. Являюсь студентом Академии Звукорежиссуры и Журналистике в городе Варшава (Польша). В портфолио работы на радио, аранжировки для модных показов, работы с большими YouTube каналами, а так же продюсирование/сведение/гострайтинг для известных артистов из разных точек планеты.

Мои возможности.

Работаю в разных жанрах, от Hip-Hop до D&B. Пишу аранжировки любой сложности и длительности. Могу писать музыку под готовый текст, так же могу создавать композиции с нуля. Занимаюсь сведением и мастерингом инструментов и вокала на высоком уровне. Пишу текста и стихи для ваших песен.