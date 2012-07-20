http://shibaeva.urgi.org
Здравствуйте!
Мое имя Любовь Шибаева.
Являюсь студенткой V курса ЮЖНО — РОССИЙСКОГО ГУМАНИТАРНОГО ИНСТИТУТА кафедры «Графический дизайн»
Работаю в различных графических программах, таких как: Adobe Photoshop,Adobe Flash,Adobe Dreamweaver,3ds Max (базовый уровень),Corel Draw.
Дополнительная квалификация —» мастер ДПИ «
Действие аккаунта приостановлено!
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