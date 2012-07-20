lovepavlovna

Любовь lovepavlovna

 
35 лет
14 лет на фриланс-бирже
Была
13 лет назад
http://shibaeva.urgi.org

Здравствуйте!

Мое имя Любовь Шибаева.

Являюсь студенткой V курса ЮЖНО — РОССИЙСКОГО ГУМАНИТАРНОГО ИНСТИТУТА кафедры «Графический дизайн»

Работаю в различных графических программах, таких как: Adobe Photoshop,Adobe Flash,Adobe Dreamweaver,3ds Max (базовый уровень),Corel Draw.

Дополнительная квалификация —» мастер ДПИ «

Дизайн сайтов
нет отзывов
от $150
от 5 дней
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Логотипы и Знаки
нет отзывов
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Фирменный стиль
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