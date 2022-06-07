Frontend разработка, вёрстка
Ищу различные задачи связанные с frontend - сферой, готов к любым предложениям!
- Изучаю frontend сферу.
- Изучаю английский язык.
- Есть реальный опыт в вёрстке (2 проекта + мелкие правки)
- https://github.com/lovepuff-D - github
- На данный момет, занимаюсь созданием PET-проектов на VUE.JS, для повышения квалификации и проверки своих знаний в мире JS.
- Пользуюсь следующими технологиями:
> Vue.js(Vue Router, Vuex).
> HTML, CSS (SCSS), GULP, JS.
> Использовал Bootstrap 5, Slick, Fancybox 3.
> FIGMA, PHOTOSHOP, MARSY.
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