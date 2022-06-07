Frontend разработка, вёрстка

Ищу различные задачи связанные с frontend - сферой, готов к любым предложениям!

- Изучаю frontend сферу.

- Изучаю английский язык.

- Есть реальный опыт в вёрстке (2 проекта + мелкие правки)

- https://github.com/lovepuff-D - github

- На данный момет, занимаюсь созданием PET-проектов на VUE.JS, для повышения квалификации и проверки своих знаний в мире JS.

- Пользуюсь следующими технологиями:

> Vue.js(Vue Router, Vuex).

> HTML, CSS (SCSS), GULP, JS.

> Использовал Bootstrap 5, Slick, Fancybox 3.

> FIGMA, PHOTOSHOP, MARSY.