lovisandali

Клибащук Александра Сергеевна
http://www.facebook.com/alechka.klibashchuk
Цель: Задействовать себя в создании креативных концепций чего угодно: сайтов, мероприятий, презентаций, в написании оригинального контента, стихотворений, сказок, конкурсов, сценариев праздников, и всего того, чего ещё не было. Нужна интересная работа за хорошие деньги. Люблю честно трудиться, привносить в работу здоровую инициативу и позитив.
Дата рождения: 9.08.1989
Образование:
Одесский Государственный Экономический Университет
Факультет Экономики и Управления производством
Специальность: экономика предприятия
2006-2012 гг.
Одесская Киностудия. Школа актёрского мастерства «Мастерство актёра»
Специальность: Актёрское мастерство
2006-2007 гг.
Школа Игропрактики и Методологии
Специальность: Игротехник (управление малыми группами)
Февраль-Июль 2012
Опыт работы:
Сентябрь – октябрь 2012
ООО «Компания ЭФ ЭФ»
Должность: менеджер проекта
Обязанности: запуск софтового проекта «НомерОК – распознаватель автомобильных номеров для малого и среднего бизнеса». Придумывание концепции (и организация ёё осуществления) упаковки, сайта под продукт и контента на сайт www.avtonomerok.com , придумывание внешнего вида и содержания рекламных материалов, печатных и раздаточных материалов, в том числе подготовка продукта «НомерОК» к участию в выставке «Безопасность 2012»
Дополнительная информация: написала статью к выставке про НомерОК в журнал F+S №4 2012
Август 2012 - по наст.время
Интернет магазин бытовой техники texnika.od.ua
Должность: копирайтер (удалённая, не полная занятость)
Обязанности: написание СЕО текстов для разделов и категорий бытовой техники (каждый текст 2500 тыс. символов без пробелов с уникальностью 100%)
Февраль 2012 - август 2012
Компания Медиа-Ключ
Должность: специалист по связям с общественностью
Обязанности: SMM, ведение официальной страницы компании Медиа Ключ в facebook http://www.facebook.com/mediakluch
Креативные публикации, подготовка презентаций, проведение встреч и переговоров
Знание и умение красочно передать суть ключевой деятельности компании целевой аудитории.
Январь 2011- Февраль 2012
Компания Медиа-Ключ 2.0
Должность: creator
Обязанности: организация и ведение корпоративных мероприятий, написание стихотворений и сценариев праздников по узкой тематике: управление, методология, рефлексия. Написание легенд и сказок к детским настольным играм, которые разрабатывались инноваторами-игроконструкторами (сейчас запатентованы). Разработка концепций настольных игр, их описание и прототипирование.