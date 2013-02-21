lovisandali

Клибащук Александра Сергеевна

http://www.facebook.com/alechka.klibashchuk

Цель: Задействовать себя в создании креативных концепций чего угодно: сайтов, мероприятий, презентаций, в написании оригинального контента, стихотворений, сказок, конкурсов, сценариев праздников, и всего того, чего ещё не было. Нужна интересная работа за хорошие деньги. Люблю честно трудиться, привносить в работу здоровую инициативу и позитив.

Дата рождения: 9.08.1989

Образование:

 Одесский Государственный Экономический Университет

Факультет Экономики и Управления производством

Специальность: экономика предприятия

2006-2012 гг.

 Одесская Киностудия. Школа актёрского мастерства «Мастерство актёра»

Специальность: Актёрское мастерство

2006-2007 гг.

 Школа Игропрактики и Методологии

Специальность: Игротехник (управление малыми группами)

Февраль-Июль 2012

Опыт работы:

 Сентябрь – октябрь 2012

ООО «Компания ЭФ ЭФ»

Должность: менеджер проекта

Обязанности: запуск софтового проекта «НомерОК – распознаватель автомобильных номеров для малого и среднего бизнеса». Придумывание концепции (и организация ёё осуществления) упаковки, сайта под продукт и контента на сайт www.avtonomerok.com , придумывание внешнего вида и содержания рекламных материалов, печатных и раздаточных материалов, в том числе подготовка продукта «НомерОК» к участию в выставке «Безопасность 2012»

Дополнительная информация: написала статью к выставке про НомерОК в журнал F+S №4 2012

 Август 2012 - по наст.время

Интернет магазин бытовой техники texnika.od.ua

Должность: копирайтер (удалённая, не полная занятость)

Обязанности: написание СЕО текстов для разделов и категорий бытовой техники (каждый текст 2500 тыс. символов без пробелов с уникальностью 100%)

 Февраль 2012 - август 2012

Компания Медиа-Ключ

Должность: специалист по связям с общественностью

Обязанности: SMM, ведение официальной страницы компании Медиа Ключ в facebook http://www.facebook.com/mediakluch

Креативные публикации, подготовка презентаций, проведение встреч и переговоров

Знание и умение красочно передать суть ключевой деятельности компании целевой аудитории.

 Январь 2011- Февраль 2012

Компания Медиа-Ключ 2.0

Должность: creator

Обязанности: организация и ведение корпоративных мероприятий, написание стихотворений и сценариев праздников по узкой тематике: управление, методология, рефлексия. Написание легенд и сказок к детским настольным играм, которые разрабатывались инноваторами-игроконструкторами (сейчас запатентованы). Разработка концепций настольных игр, их описание и прототипирование.