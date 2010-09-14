Разработка сайта для тендеров под ключ

Необходимо сделать сайт для тендеров, в котором будут следующие возможности:

1. Регистрация заказчиков и исполнителей. У каждой категории свой личный кабинет.

2. Авторизация пользователей по категориям.

3. Возможность размещения тендеров без регистрации.

4. Анкеты, ответы на последующие вопросы в которых, будут меняться в зависимости от ответов на предыдущие. Т.е. если, условно, пользователь ответил "да", то идет одна ветка вопросов. Иначе - другая. Результаты должны храниться в базе.

5. Блок управления услугами как для заказчиков, так и для исполнителей. Возможность выбора пакетов услуг и их последующей оплаты.

6. Хранение и прикрепление файлов и изображений.

7.Формирование черного списка а также рекомендаций, для заказчиков и для исполнителей.

8.Переписка заказчиков с исполнителями.

9. Опросы: для всех пользователей, для заказчиков, для исполнителей

10. Отчет "динамика спроса" в виде диаграммы в разрезе услуг , за которыми обращаются заказчики

11. Аналог кредитного калькулятора. Суть - пользователь вводит некоторые данные и получает расчет прямо на сайте. Исходники для расчетов будут храниться в базе 1С

12. Связь сайта с 1С: УПП. Возможность загрузки-выгрузки информации.

13. Обратная форма связи с администратором сайта

14. Размещение баннеров

15. Защита авторизации от роботов.

16. Защита сайта.

17. Активация эккаунта

Хочу получить сайт уже в оптимизированном виде.

Вроде, все.

Начала делать сайт на joomla. Сделан шаблон (возможно, надо будет доработать или переделать) и несколько страниц.

Интересуют сроки и цены. Если есть вопросы - задавайте.

По сути сайт очень похож на фрилансер и на хедхантер. Только тема другая.

Хотелось бы узнать не только сроки и цену, но и в общем технологию: на какой CMS, что будет реализовано готовыми модулями, что написано и на каком языке.