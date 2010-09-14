Необходимо сделать сайт для тендеров, в котором будут следующие возможности:
1. Регистрация заказчиков и исполнителей. У каждой категории свой личный кабинет.
2. Авторизация пользователей по категориям.
3. Возможность размещения тендеров без регистрации.
4. Анкеты, ответы на последующие вопросы в которых, будут меняться в зависимости от ответов на предыдущие. Т.е. если, условно, пользователь ответил "да", то идет одна ветка вопросов. Иначе - другая. Результаты должны храниться в базе.
5. Блок управления услугами как для заказчиков, так и для исполнителей. Возможность выбора пакетов услуг и их последующей оплаты.
6. Хранение и прикрепление файлов и изображений.
7.Формирование черного списка а также рекомендаций, для заказчиков и для исполнителей.
8.Переписка заказчиков с исполнителями.
9. Опросы: для всех пользователей, для заказчиков, для исполнителей
10. Отчет "динамика спроса" в виде диаграммы в разрезе услуг , за которыми обращаются заказчики
11. Аналог кредитного калькулятора. Суть - пользователь вводит некоторые данные и получает расчет прямо на сайте. Исходники для расчетов будут храниться в базе 1С
12. Связь сайта с 1С: УПП. Возможность загрузки-выгрузки информации.
13. Обратная форма связи с администратором сайта
14. Размещение баннеров
15. Защита авторизации от роботов.
16. Защита сайта.
17. Активация эккаунта
Хочу получить сайт уже в оптимизированном виде.
Вроде, все.
Начала делать сайт на joomla. Сделан шаблон (возможно, надо будет доработать или переделать) и несколько страниц.
Интересуют сроки и цены. Если есть вопросы - задавайте.
По сути сайт очень похож на фрилансер и на хедхантер. Только тема другая.
Хотелось бы узнать не только сроки и цену, но и в общем технологию: на какой CMS, что будет реализовано готовыми модулями, что написано и на каком языке.