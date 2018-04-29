Веб-студия Lowcoster

Lowcoster studio - команда профессионалов, которые помогут в создании:

- Фирменного стиля компании/малого бизнеса (от простого логотипа до сложной концепции бренда)

- Оптимизированных сайтов (будь то сайт-визитка, лендинг, интернет-магазин или сложный корпоративный многостраничник)

- Продающих текстов и мультимедиа-контента, который поможет привлечь внимание покупателей

- Аккаунтов в популярных социальных сетях ( с последующей раскруткой и монетизацией)

Работаем официально, с гарантиями - по договору с отчуждением прав интелектуальной собственности.

Связаться с менеджером по проектам можно через сервис личных сообщений биржи Weblancer.