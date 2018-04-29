Веб-студия Lowcoster
Lowcoster studio - команда профессионалов, которые помогут в создании:
- Фирменного стиля компании/малого бизнеса (от простого логотипа до сложной концепции бренда)
- Оптимизированных сайтов (будь то сайт-визитка, лендинг, интернет-магазин или сложный корпоративный многостраничник)
- Продающих текстов и мультимедиа-контента, который поможет привлечь внимание покупателей
- Аккаунтов в популярных социальных сетях ( с последующей раскруткой и монетизацией)
Работаем официально, с гарантиями - по договору с отчуждением прав интелектуальной собственности.
Связаться с менеджером по проектам можно через сервис личных сообщений биржи Weblancer.
Действие аккаунта приостановлено!