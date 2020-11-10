loy_artist

Архитектор, дизайнер и художник

Здравствуйте, я Диана. Хочу зарабатывать на любимом деле. Пишу картины на заказ. Люблю заниматься этим с подросткового возраста. Я не просто "рисовальщица", я студент последнего курса техникума по специальности архитектура и дизайн интерьера. Собираюсь пойти в ВУЗ. Дальше-больше. В свободное время занимаюсь рисованием и живописью, действительно хочется, чтобы это было не зря. Хочу быть полезной для кого-то. Буду очень рада, если мы будем с вами сотрудничать и выкладываться по полной для лучшего результата.