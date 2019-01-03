SMM, контент-менеджер, копирайтинг, бизнес ассистент.
1.INSTAGRAM:
- Оформление профилей isntagram (полное оформление шапки профиля)
- Написание текстов(копирайтинг)
- Помощь в выборе контента
- Советы по размещению и продвижению
- Обработка фотографий
- Администрирование страниц
2.BUSINESS:
- Создаем мощное УТП( уникальное торговое предложение)
- Увеличение спроса
- Подбор активов для вашего бизнеса
- Перенастройка бизнеса
- Никаких постоянных акций и скидок, только мощное уникально предложение!
- Закрытие возражений
- Выявление потребностей и ЦА
- Поиск специалистов для реализации бизнеса и продвижения
- Так же поиск бизнес идей
Тел.: +7(984)270-87-28
e-mail: [email protected]
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