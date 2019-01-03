loyan

Артур Лоян loyan

 
27 летРоссия/Иркутск
5 лет на фриланс-бирже
Был
5 лет назад
SMM, контент-менеджер, копирайтинг, бизнес ассистент.

﻿1.INSTAGRAM:

  • Оформление профилей isntagram (полное оформление шапки профиля)
  • Написание текстов(копирайтинг)
  • Помощь в выборе контента
  • Советы по размещению и продвижению
  • Обработка фотографий
  • Администрирование страниц

﻿﻿2.BUSINESS​​:

  • Создаем мощное УТП( уникальное торговое предложение)
  • Увеличение спроса
  • Подбор активов для вашего бизнеса
  • Перенастройка бизнеса
  • Никаких постоянных акций и скидок, только мощное уникально предложение!
  • Закрытие возражений
  • Выявление потребностей и ЦА
  • Поиск специалистов для реализации бизнеса и продвижения
  • Так же поиск бизнес идей
Контакты:

Тел.: +7(984)270-87-28

e-mail: [email protected]

Vk: https://vk.com/papaxasl

Inst.: https://www.instagram.com/loyan.a/