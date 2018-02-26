lqrde

Дмитрий lqrde

 
24 годаРоссия/Москва
6 лет на фриланс-бирже
Был
6 лет назад
Графический дизайн и Видеомонтаж.

Выполняю качественно и в срок.

Мой YouTube - канал: https://www.youtube.com/c/lqrde

Я в VK: https://vk.com/lqrde

В качестве примера могу предоставить свою группу в VK: https://vk.com/mylqrde

Мои навыки: 

Видеомонтаж. Графический дизайн, обработка фотографий, создание постеров для музыкальных альбомов, шапки / аватарки для соц. сетей, иллюстрации, баннеры и т.п.

Мои инструменты: 

Adobe Photoshop.

Adobe Premier Pro.

Adobe After Effects.

Sony Vegas Pro.

Контакты: 

Email:   [email protected]

Телефон:   +79253406281

VK:    https://vk.com/lqrde

Discord:   LQRDE#8585

PhotoshopAfter Effects