Графический дизайн и Видеомонтаж.
Выполняю качественно и в срок.
Мой YouTube - канал: https://www.youtube.com/c/lqrde
Я в VK: https://vk.com/lqrde
В качестве примера могу предоставить свою группу в VK: https://vk.com/mylqrde
Мои навыки:
Видеомонтаж. Графический дизайн, обработка фотографий, создание постеров для музыкальных альбомов, шапки / аватарки для соц. сетей, иллюстрации, баннеры и т.п.
Мои инструменты:
Adobe Photoshop.
Adobe Premier Pro.
Adobe After Effects.
Sony Vegas Pro.
Контакты:
Email: [email protected]
Телефон: +79253406281
Discord: LQRDE#8585
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