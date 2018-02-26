Графический дизайн и Видеомонтаж.

Выполняю качественно и в срок.

Мой YouTube - канал: https://www.youtube.com/c/lqrde

Я в VK: https://vk.com/lqrde

В качестве примера могу предоставить свою группу в VK: https://vk.com/mylqrde

Мои навыки:

Видеомонтаж. Графический дизайн, обработка фотографий, создание постеров для музыкальных альбомов, шапки / аватарки для соц. сетей, иллюстрации, баннеры и т.п.

Мои инструменты:

Adobe Photoshop.

Adobe Premier Pro.

Adobe After Effects.

Sony Vegas Pro.

Контакты:

Email: [email protected]

Телефон: +79253406281

VK: https://vk.com/lqrde

Discord: LQRDE#8585