Поставить шаблон OpenCart И загрузить товар из CSV Сколько будет стоить? И сколько времени займет?
- Системы управления (CMS)6 заявокЗакрыт7 лет назад
Необходимо спарсить весь товар https://rc-go.ru/ Сколько будет стоить? И сколько времени займет? В заявках пишите свой скайпВеб-программирование13 заявокЗакрыт7 лет назад
Необходимо скопировать сайт фреймом, и скрыть чтобы было видно код, Чтобы не догадались что он вставлен фреймом Пишите свой скайп, задание срочноеВеб-программирование3 заявкиЗакрыт7 лет назад
Необходимо спарсить товар Оставляйте заявки, кто готов мне помочь В заявках указывайте свой скайпВеб-программирование9 заявокЗакрыт7 лет назад
Нужно скопировать верстку без функционала Оставляйте заявки кто готов помочь В заявках пишите свой скайп Ссылку отправлю в ЛСHTML-верстка29 заявокЗакрыт7 лет назад
Куплена лицензия и премиум тема. Нужно создать интернет магазин детских колясок. Движок установлен на хостинг. Кто готов мне помочь пишите, цена договарная.Системы управления (CMS)16 заявокЗакрыт7 лет назад
Необходио сделать СЕО оптимизацию Интернет магазин на OpenCart На данный момент стоит только шаблонПоисковые системы (SEO)17 заявокЗакрыт7 лет назад
Необходимо спарсить товар Количество 20.000 Сколько будет стоить?Веб-программирование16 заявокЗакрыт7 лет назад
Поставить шаблон OpenCart Оставляйте заявки кто готов помочь Задание срочноеСистемы управления (CMS)6 заявокЗакрыт7 лет назад
Прикрутить киви и бтц к скрипту. Вот ссылка на скрипт https://codecanyon.net/item/active-super-shop-multivendor-cms/12124432?s_rank=5 Сколько будет стоить?Веб-программирование4 заявкиЗакрыт7 лет назад
1. список конечных устройств с ценой розничной/оптовой/себстоимостью, остатком на складе, и сборочным листом - ключ - наименование - описание - розничная цена - оптовая цена - себестоимость - остаток на складе (шт.) - сборочный лист (единственная часть в которой я не уверен. если ...Веб-программированиенет заявокЗакрыт7 лет назад
https://docs.google.com/document/d/1QEY70AdkN_0IMC39DxJMuBUD4FOq7K1XE_DQUhzgaFA/edit - ТЗ Необходимо выполнить эти доработки Сколько будет стоить? И сколько времени займет?Веб-программирование1 заявкаЗакрыт7 лет назад
Есть база данных вот ссылка: https://yadi.sk/d/QA7W6Ilt3VNcu4 Необхдимо ее востановить. Пишите цену и срок. Задание срочноеВеб-программирование3 заявкиЗакрыт7 лет назад