1. список конечных устройств с ценой розничной/оптовой/себстоимостью, остатком на складе, и сборочным листом - ключ - наименование - описание - розничная цена - оптовая цена - себестоимость - остаток на складе (шт.) - сборочный лист (единственная часть в которой я не уверен. если ...