Качественный ТЕКСТ — интересно читать — растет охват — растут продажи. Все просто!

Меня зовут Лилия, живу я в сердце Татарстана — Казань. За плечами Казанский Федеральный университет, а на руках красный диплом геолога. Все студенчество я организовывала мероприятия в ВУЗе и писала различного рода сценарии для любых событий в институте, от веселых и юмористических, до серьезных и научных. Да, геологи весьма творческие люди, и много чего умеют! В арсенале имею две научные статьи в международных изданиях! Так что пишу и весело, и серьезно. Недавно стала заниматься таргетированной рекламой на площадках ВКонтакте, FB и Instagram. Дабы набраться опыта именно в этой сфере, предлагаю услуги по таргету бесплатно.

Ссылки на научные статьи:

http://mgri-rggru.ru/science/konf/docs/tom1.pdf (232 страница)

https://cyberleninka.ru/article/n/zonalnost-sherlov-iz-pegmatitovyh-zhil-turkestanskogo-hrebta-kirgiziya