Благодарю что не прошли мимо моей странички.
Для вас я разработаю изящный и красивый, продуманный, удобный для пользователей и пригодный к верстке дизайн сайта в формате PSD. Я постараюсь сделать все возможное и невозможное в рамках бюджета и ваших желаний! Работать со мной легко и приятно!
Все детали проекта обсуждается через сервис weblancer (приватным сообщением) в дальнейшем возможна связь по skype или icq.
Каждый проект разрабатывается индивидуально и без использования шаблонов. После обсуждения с заказчиком нюансов ТЗ ( по запросу ТЗ высылаю на почту), оценки работы и внесения 30% предоплаты, я начинаю работать. Работу сделаю в срок, не веду несколько проектов одновременно. К каждому заказу подхожу ответственно и заинтересовано.
¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤
Почему вы спросите Я?
¤ Нарисую дизайн сайта в любом стиле, от классического корпоративного сайта до молодежного портала
¤ Мои работы легко поддаются верстке
¤ Хорошо смотрятся на мониторах любого размера
¤ Никогда не использую шаблон
¤ Стараюсь следовать последним тенденциям web-дизайна.
Срок изготовления первой версии дизайна от 1 до 4 дней. В зависимости от количества предоставляемых материалов для дизайна - это фотографии продукции, фирменные логотипы и др.
Дизайн главной - от 150$ или оговаривается индивидуально, дизайн внутренней страницы - 25$.
¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤
¤ Результаты: psd-файл (слои в папках, названы логически).
¤ Версткой не занимаюсь и в конкурсах не участвую.
¤ Один вариант дизайна по вашему ТЗ, доведение до утверждения.
¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤
Оплата:
Webmoney - https://passport.webmoney.ru/asp/CertView.asp?wmid=244781748585
Персональный аттестат
выдан 14 Марта 2011 года
Работаю по предоплате. Не делаю эскизы и тестовые задания.
Обязательно сработаемся! Обращайтесь!
Отзывы: http://freelance.ru/reviews/lsparcol/
¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤
Резюме
Трофимов Олег Владимирович 1989г.р.
Адрес: г. Тольятти
Тел.: 8 (937)2131*** (моб.)
E-mail: [email protected]
skype: lllsparcolll
icq: [email protected]
Образование: высшее
ТГУ, факультет математики и информатики.
Профессиональные навыки:
- Разработка графической части Web сайтов в программе Adobe Photoshop‚ деталей интерфейсов;
- принципы юзабилити и психологии восприятия;
- художественные принципы композиции и цвета.
Мое портфолио:
Ссылка на портфолио : http://freelance.ru/users/lsparcol/
http://www.weblancer.net/users/lsparcol/portfolio/
Опыт работы:
Фрилансер Web-дизайнер с 2008г по 2012г. Опыт работы с крупными компаниями.
О себе:
Коммуникабельный, доброжелательный, к работе отношусь ответственно и заинтересовано, стремлюсь к профессиональному росту, а главное хочу работать в команде и решать поставленные передо мной задачи. Моя работа заключается в том, чтобы найти наиболее простой, оригинальный и удобный способ решения поставленной задачи. Всегда внимателен и отзывчив в общении с клиентами. В свободное время занимаюсь велоспортом. Веду активный образ жизни, без в/п.
Дополнительная информация:
•Положительные отзывы клиентов http://freelance.ru/reviews/lsparcol/
•Жалоб на выполнение работы и поведения, от клиентов не имею.
- Лошади115 просмотров
- Италия115 просмотров
- Дизайн бейджика онлайн консультанта152 просмотра
- Avatar115 просмотров
- Shot107 просмотров
- Свадебное фото131 просмотр
- Кросс-кантри119 просмотров
- Диплом ТГУ211 просмотров
- Макет газеты "Вести Тольятти"1360 просмотров
- Food-n-Goods138 просмотров
- Logotype for OOO "PabloTan-Zest"115 просмотров
- Эллипс112 просмотров