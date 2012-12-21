только идеи позволяют нам преобладать над препятствиями

Благодарю что не прошли мимо моей странички.

Для вас я разработаю изящный и красивый, продуманный, удобный для пользователей и пригодный к верстке дизайн сайта в формате PSD. Я постараюсь сделать все возможное и невозможное в рамках бюджета и ваших желаний! Работать со мной легко и приятно!

Все детали проекта обсуждается через сервис weblancer (приватным сообщением) в дальнейшем возможна связь по skype или icq.

Каждый проект разрабатывается индивидуально и без использования шаблонов. После обсуждения с заказчиком нюансов ТЗ ( по запросу ТЗ высылаю на почту), оценки работы и внесения 30% предоплаты, я начинаю работать. Работу сделаю в срок, не веду несколько проектов одновременно. К каждому заказу подхожу ответственно и заинтересовано.

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Почему вы спросите Я?

¤ Нарисую дизайн сайта в любом стиле, от классического корпоративного сайта до молодежного портала

¤ Мои работы легко поддаются верстке

¤ Хорошо смотрятся на мониторах любого размера

¤ Никогда не использую шаблон

¤ Стараюсь следовать последним тенденциям web-дизайна.

Срок изготовления первой версии дизайна от 1 до 4 дней. В зависимости от количества предоставляемых материалов для дизайна - это фотографии продукции, фирменные логотипы и др.

Дизайн главной - от 150$ или оговаривается индивидуально, дизайн внутренней страницы - 25$.

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¤ Результаты: psd-файл (слои в папках, названы логически).

¤ Версткой не занимаюсь и в конкурсах не участвую.

¤ Один вариант дизайна по вашему ТЗ, доведение до утверждения.

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Оплата:

Webmoney - https://passport.webmoney.ru/asp/CertView.asp?wmid=244781748585

Персональный аттестат

выдан 14 Марта 2011 года

Работаю по предоплате. Не делаю эскизы и тестовые задания.

Обязательно сработаемся! Обращайтесь!

Отзывы: http://freelance.ru/reviews/lsparcol/

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Резюме

Трофимов Олег Владимирович 1989г.р.

Адрес: г. Тольятти

Тел.: 8 (937)2131*** (моб.)

E-mail: [email protected]

skype: lllsparcolll

icq: [email protected]

Образование: высшее

ТГУ, факультет математики и информатики.

Профессиональные навыки:

- Разработка графической части Web сайтов в программе Adobe Photoshop‚ деталей интерфейсов;

- принципы юзабилити и психологии восприятия;

- художественные принципы композиции и цвета.

Мое портфолио:

Ссылка на портфолио : http://freelance.ru/users/lsparcol/

http://www.weblancer.net/users/lsparcol/portfolio/

Опыт работы:

Фрилансер Web-дизайнер с 2008г по 2012г. Опыт работы с крупными компаниями.

О себе:

Коммуникабельный, доброжелательный, к работе отношусь ответственно и заинтересовано, стремлюсь к профессиональному росту, а главное хочу работать в команде и решать поставленные передо мной задачи. Моя работа заключается в том, чтобы найти наиболее простой, оригинальный и удобный способ решения поставленной задачи. Всегда внимателен и отзывчив в общении с клиентами. В свободное время занимаюсь велоспортом. Веду активный образ жизни, без в/п.

Дополнительная информация:

•Положительные отзывы клиентов http://freelance.ru/reviews/lsparcol/

•Жалоб на выполнение работы и поведения, от клиентов не имею.