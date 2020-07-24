выполню перевод (русский, украинский, английский, китайский) или грамотно перепишу ваш текст

меня зовут Таисия, я студентка факультета иностранных языков. имею большой опыт перевода документов и файлов общей тематики, так же преподаю английский уже на протяжении более 3-х лет. с удовольствием помогу Вам решить любую задачу, которая касается моей сферы деятельности: перевод текстов (английский, русский, украинский, китайский), переписывание текстов или даже написание их с нуля (на всех вышеперечисленных языках).