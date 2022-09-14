front-end разработчик

В настоящее время знаю HTML 5, CSS 3, JavaScrip, jquery, boodstrap5, Figma, Photoshop, Wordpress(Elementor), WooCommerce, сайт под ключ. Также знаком с SASS/SCSS,Node JS,API,Git.Опыт в самостоятельном написании кода-начальный уровень, для получения опыта готов работать за не большим деньги. Рабочее пространство Windows 11, VScode. В данный момент имею достаточно свободного времени и огромное желание получить максимально больше информации, знаний, навыков, практики и опыта от профессионалов, в перспективе, для получения вакансии. Есть примеры работ на Github. Готов выполнить тестовое задание.