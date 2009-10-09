Уважаемые заказчики!

Предлагаю вам свои услуги рерайтера и копирайтера.

Ниже приведены основные моменты работы со мной. Итак,

Я работаю фрилансером уже более года. За это время зарекомендовала себя как ответсвенного, дисциплинированного копирайтера, который не берется за заказ, если заведомо не сможет его выполнить. Я быстро обучаюсь, легко усваиваю новую информацию, что просто необходимо для достижения высоких результатов при решении хоть сколько-нибудь серьезных задач.

Имею большой опыт в написании текстов по следующим тематикам:

*стройматериалы

*авто

*статьи для женщин (мода, уход за собой и т.д. а-ля статьи для женских журналов)

*здоровье

*бытовая техника

*интерьер, мебель

*психология

*туризм

и еще по многим, даже по сельскому хозяйству!

Предлагаю грамотный и "вкусный" копирайт или рерайт практически на любые темы. Кроме того, берусь за SEO- копирайт и SEO-рерайт с необходимым Вам количеством ключевых слов. Выбрав меня в качестве исполнителя, Вы получите прекрасные тексты, которые без труда проходят жесткую проверку на уникальность и "тошноту"

Также предлагаю услуги корректуры самых разных текстов. Есть опыт работы в качестве редактора с несколькими компаниями, в числе которых Knauf.

Никогда не позволяю себе хамства по отношению к заказчикам, гарантируя вежливое, адекватное общение и понимание поставленных задач. Выполняю работу строго в оговоренные сроки, берусь за очень срочные, "горящие" заказы.

Теперь об оплате услуг

Работаю с системой WebMoney (принимаю оплату в любой валюте). Возможна оплата безналичным переводом на банковскую карту. Рассматриваю и другие варианты

Работаю с предоплатой 30% или через Безопасную сделку данного сайта. На постоплату, еженедельную или другие варианты оплаты перехожу только после третьего заказа.

Расценки:

Уникальные статьи - 100 рублей за 1000 знаков без пробелов

Рерайт - 50 рублей за 1000 знаков без пробелов

Корректура и СЕО-услуги по договоренности

При длительном сотрудничестве возможны скидки.

Очень рада быть Вам полезной