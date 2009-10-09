Уважаемые заказчики!
Предлагаю вам свои услуги рерайтера и копирайтера.
Ниже приведены основные моменты работы со мной. Итак,
Я работаю фрилансером уже более года. За это время зарекомендовала себя как ответсвенного, дисциплинированного копирайтера, который не берется за заказ, если заведомо не сможет его выполнить. Я быстро обучаюсь, легко усваиваю новую информацию, что просто необходимо для достижения высоких результатов при решении хоть сколько-нибудь серьезных задач.
Имею большой опыт в написании текстов по следующим тематикам:
*стройматериалы
*авто
*статьи для женщин (мода, уход за собой и т.д. а-ля статьи для женских журналов)
*здоровье
*бытовая техника
*интерьер, мебель
*психология
*туризм
и еще по многим, даже по сельскому хозяйству!
Предлагаю грамотный и "вкусный" копирайт или рерайт практически на любые темы. Кроме того, берусь за SEO- копирайт и SEO-рерайт с необходимым Вам количеством ключевых слов. Выбрав меня в качестве исполнителя, Вы получите прекрасные тексты, которые без труда проходят жесткую проверку на уникальность и "тошноту"
Также предлагаю услуги корректуры самых разных текстов. Есть опыт работы в качестве редактора с несколькими компаниями, в числе которых Knauf.
Никогда не позволяю себе хамства по отношению к заказчикам, гарантируя вежливое, адекватное общение и понимание поставленных задач. Выполняю работу строго в оговоренные сроки, берусь за очень срочные, "горящие" заказы.
Теперь об оплате услуг
Работаю с системой WebMoney (принимаю оплату в любой валюте). Возможна оплата безналичным переводом на банковскую карту. Рассматриваю и другие варианты
Работаю с предоплатой 30% или через Безопасную сделку данного сайта. На постоплату, еженедельную или другие варианты оплаты перехожу только после третьего заказа.
Расценки:
Уникальные статьи - 100 рублей за 1000 знаков без пробелов
Рерайт - 50 рублей за 1000 знаков без пробелов
Корректура и СЕО-услуги по договоренности
При длительном сотрудничестве возможны скидки.
Очень рада быть Вам полезной