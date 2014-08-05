инженер, дизайнер, социолог

Имею высшее образование по специальности инженер-строитель. Также закончила Высшие курсы по социологии.

Окончила Школу Дизайна. Занимаюсь (по мере появления клиентов) разработкой логотипов, фирменного стиля, выполняю другие графические рекламные работы в Photoshop и CorelDraw.

Занимаюсь веб-райтингом и копирайтингом недавно. Пишу статьи на разные темы: строительство, дизайн, кулинария и другие.

Больше всего люблю писать продающие тексты, которые наполняю энергией и оптимизмом.