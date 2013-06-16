Разработка графической продукции, а также портреты по фото на заказ

Логотипы, афиши, листовки, флаера - здесь возможно исполнение любого вашего заказа, с учетом ваших пожеланий!

Также принимаю заказы на портреты по фото, любых размеров, разных техник:

Формат А4:

простым карандашом:

- портрет 1 человека - 400 руб

- 2х человек - 900 руб

черной ручкой:

- портрет 1 человека - 650 руб

- портрет 2х человек - 1100 руб

цветными карандашами :

- портрет 1 человека - 750 руб

- потрет 2х человек - 1400 руб

Формат А3: + 300 рублей к каждой цене

Возможен формат А2.

НО:

Цена на каждый заказ обговаривается отдельно, в зависимости от самой фотографии, сроков и техники исполнения, способа доставки, оплаты.

!!!!!! + вы можете заказать цифровой портрет, портрет в стиле Энди Уорхола (яркий, модный, неповторимый), прозрачный образный портрет, шрифтовой портрет! Все ваши мечты претворяются в жизнь! Все образцы в альбомах!