Логотипы, афиши, листовки, флаера - здесь возможно исполнение любого вашего заказа, с учетом ваших пожеланий!
Также принимаю заказы на портреты по фото, любых размеров, разных техник:
Формат А4:
простым карандашом:
- портрет 1 человека - 400 руб
- 2х человек - 900 руб
черной ручкой:
- портрет 1 человека - 650 руб
- портрет 2х человек - 1100 руб
цветными карандашами :
- портрет 1 человека - 750 руб
- потрет 2х человек - 1400 руб
Формат А3: + 300 рублей к каждой цене
Возможен формат А2.
НО:
Цена на каждый заказ обговаривается отдельно, в зависимости от самой фотографии, сроков и техники исполнения, способа доставки, оплаты.
!!!!!! + вы можете заказать цифровой портрет, портрет в стиле Энди Уорхола (яркий, модный, неповторимый), прозрачный образный портрет, шрифтовой портрет! Все ваши мечты претворяются в жизнь! Все образцы в альбомах!
- Эскиз для иллюстрации111 просмотров
- Фирменный календарь103 просмотра
- Фирменный календарь110 просмотров
- Листовка для рыбной компании225 просмотров
- Портрет акрилом (на фоне стены)137 просмотров
- МЫ.104 просмотра
- Шрифтовой портрет247 просмотров
- Фантазия114 просмотров
- Butterfly!:)101 просмотр
- Avatar107 просмотров
- Однокурсница103 просмотра
- Любовь.105 просмотров