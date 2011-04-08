Есть потребность в разработке интернет-магазина на Prestashop с использованием шаблона. Человек должен быть с руками из нужного места, внимательным и с чувством прекрасного. Аватар клиента описан, образец магазина для ориентира также имеется.
- $250Интернет-магазины7 заявокЗакрыт11 лет назад
- $30
1. Создать продающий одностраничник по образцу конкурентов (чистый html), но с нашим товаром и в стилистике нашей упаковки. 2. Добавить простой копирайт и описание по предоставленной информации. 3. Добавить блок обратного отсчета как на образце. ...Сайты «под ключ»3 заявкиЗакрыт12 лет назад
- $250
Разрабатывается интернет-магазин на Opencart с нуля. Нуждаемся в программисте, со знанием PHP и умеющим работать под Opencart, способным толково дорабатывать и желательно верстать. Подразумевается в том числе и долгосрочное сотрудничество, более менее постоянный поток ...Интернет-магазины13 заявокЗакрыт12 лет назад
- $250
Нуждаемся в разработке вкусного дизайна для упаковки кофе. Ищутся люди с навыком создания прекрасного.Дизайн продукции26 заявокЗакрыт12 лет назад
- $10
Есть потребность в простом дизайне небольшой листовки (треть ширины А4). Две стороны, одна и которых в основном часть списка товаров.Верстка полиграфии22 заявкиЗакрыт12 лет назад
- $150
Сайт по недвижимости, несколько объектов в аренду/на продажу. Все просто, несколько обычных страничек, внушающий доверие дизайн.Веб-программирование1 исполнительЗавершен13 лет назад
- $100
Здравствуйте! Необходимо разработать дизайн упаковки - специи (пакетик с двух сторон). С выбранным исполнителем сделаем всю линейку продуктов (еще 3 вида). Нужен профессиональный дизайн. Предпечатная подготовка обязательна. ...Дизайн продукции29 заявокЗакрыт13 лет назад
- $60
Нужен сайт-визитка "под ключ" с опрятным дизайном на WP.Сайты «под ключ»21 заявкаЗакрыт13 лет назад
- $5
Маленький текст на тему теплоизоляции. Нужен перевод с русского на английский.Переводы7 заявокЗакрыт14 лет назад
- $5
Нужно отредактировать 2-3 страницы русской версии договора строительного подряда, переведенного с английского. При редактировании учитывается все: опечатки, заглавные и прописные буквы, знаки препинания, неточности в цифрах, ошибки в терминологии, в именах собственных.Редактирование и Корректура13 заявокЗакрыт14 лет назад
- $5
Необходимо прописать клик-тег в исходниках 2 баннеров, выполненных в SWISHMax4. Есть инструкция, есть готовые баннеры в формате swi. Просто вставить код.Баннеры2 заявкиЗакрыт14 лет назад
- $10
Нужен простой баннер для рекламы на сайте, во флэшеБаннеры2 исполнителяЗавершен14 лет назад
Необходимо облагородить дизайн сайта на ВП. Сайт готов по функционалу, неприглядный внешний вид. Контент готов.Дизайн сайтов15 заявокЗакрыт14 лет назад
- $30
Необходимо расширить функционал сайта на WP. Сейчас для данной темы в слайдере на главной отображаются фото. Необходима доработка в PHP темы, чтобы в слайдере показывались миниатюры видео с Youtube, либо их скриншоты. Более ...Системы управления (CMS)1 исполнительЗавершен14 лет назад