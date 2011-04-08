lu4nik

Павел lu4nik

 
39 лет
14 лет на фриланс-бирже
Был
11 лет назад
Описание профиля отсутствует

  • Разработка интернет-магазина

    $250

    Есть потребность в разработке интернет-магазина на Prestashop с использованием шаблона. Человек должен быть с руками из нужного места, внимательным и с чувством прекрасного. Аватар клиента описан, образец магазина для ориентира также имеется.

    PrestaShop
    Интернет-магазины7 заявок
    Закрыт
    11 лет назад

  • Создать лендинг по образцу

    $30

    1. Создать продающий одностраничник по образцу конкурентов (чистый html), но с нашим товаром и в стилистике нашей упаковки. 2. Добавить простой копирайт и описание по предоставленной информации. 3. Добавить блок обратного отсчета как на образце. ...

    HTML
    Сайты «под ключ»3 заявки
    Закрыт
    12 лет назад

  • Интернет-магазин

    $250

    Разрабатывается интернет-магазин на Opencart с нуля. Нуждаемся в программисте, со знанием PHP и умеющим работать под Opencart, способным толково дорабатывать и желательно верстать. Подразумевается в том числе и долгосрочное сотрудничество, более менее постоянный поток ...

    OpencartPHP
    Интернет-магазины13 заявок
    Закрыт
    12 лет назад

  • Дизайн листовки

    $10

    Есть потребность в простом дизайне небольшой листовки (треть ширины А4). Две стороны, одна и которых в основном часть списка товаров.

    Верстка полиграфии22 заявки
    Закрыт
    12 лет назад

  • Дизайн упаковки специй

    $100

    Здравствуйте! Необходимо разработать дизайн упаковки - специи (пакетик с двух сторон). С выбранным исполнителем сделаем всю линейку продуктов (еще 3 вида). Нужен профессиональный дизайн. Предпечатная подготовка обязательна. ...

    Дизайн продукции29 заявок
    Закрыт
    13 лет назад

  • Отредактировать договор (перевод с английского)

    $5

    Нужно отредактировать 2-3 страницы русской версии договора строительного подряда, переведенного с английского. При редактировании учитывается все: опечатки, заглавные и прописные буквы, знаки препинания, неточности в цифрах, ошибки в терминологии, в именах собственных.

    Редактирование и Корректура13 заявок
    Закрыт
    14 лет назад

  • Баннер 728х90px

    $10

    Нужен простой баннер для рекламы на сайте, во флэше

    Баннеры2 исполнителя
    Завершен
    14 лет назад

  • Доработка темы на Вордпресс

    $30

    Необходимо расширить функционал сайта на WP. Сейчас для данной темы в слайдере на главной отображаются фото. Необходима доработка в PHP темы, чтобы в слайдере показывались миниатюры видео с Youtube, либо их скриншоты. Более ...

    PHPWordPress
    Системы управления (CMS)1 исполнитель
    Завершен
    14 лет назад

Отзывы фрилансеров

Webpazl
Юрий 
37 лет
14 лет в сервисе
Был
2 месяца назад
$200
10 баллов
13 лет назад
Сайт по недвижимости
Хороший заказчик! Четко ставит задачу. Было приятно работать
Юрий сделал отличный качественный сайт. Очень ответственный исполнитель! Учитывает все пожелания и предлагает свои элементы. Отдельное спасибо за инструкцию.
Ответный отзыв
Grass
Ирина 
50 лет
19 лет в сервисе
Была
5 лет назад
$10
10 баллов
14 лет назад
Баннер 728х90px
Вежливое, корректное общение, стремление как можно четче сформулировать задание, быстрая оплата - именно эти качества отличного заказчика продемонстрировал Павел.
Ирина отличный спец, все четко, весь креатив в точку и по делу! Легко найти общий язык, и полученный результат очень радует. Всем рекомендую.
Ответный отзыв
acidhouse
38 лет
14 лет в сервисе
Был
8 лет назад
$10
10 баллов
14 лет назад
Баннер 728х90px
Павел хороший заказчик, четкое задание, уместные комментарии и своевременная оплата. Рекомендую к сотрудничеству
Андрей отличный и очень ответственный дизайнер, хоть и не долго здесь. Работа по душе. Очень оперативно и по делу. Всем советую.
Ответный отзыв
LCGreyAngel
52 года
16 лет в сервисе
Был
18 часов назад
$15
10 баллов
14 лет назад
Доработка темы на Вордпресс
PHPWordPress
Павел отличный заказчик. ТЗ ставит четко, платит своевременно. Рекомендую всем!
Супер! Отличный спец, все быстро, четко и согласно ТЗ. Благодарю, результатом очень доволен.
Ответный отзыв