lubimow

Любимов lubimow

 
39 летУкраина/Киев
10 лет на фриланс-бирже
Был
8 лет назад
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Отзывы фрилансеров
micros
33 годаУкраина
11 лет в сервисе
Был
5 дней назад
$50
10 баллов
10 лет назад
Оптимизация работы БД на wordpress
Все ок, оплата моментально, рекомендую!
Быстро определена и оперативно решена проблема. Сделано даже больше чем было не обходимо. Качественно проведена настройка физического сервера и оптимизированы запросы к БД.
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