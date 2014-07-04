Необходимо предложить решение для сайта на wordpress видео плеера с трансляцией видео рекламы по протоколу VAST 2.0 (+ google adsence приветствуется ) видео плеер должен иметь возможность встраивания видео на других сайтах с трансляцией рекламы ...
- Веб-программирование1 заявкаЗакрыт9 лет назад
Необходимо оптимизировать новостной ресурс на wordpress под поисковые системы. увеличить выдачуПоисковые системы (SEO)12 заявокЗакрыт9 лет назад
необходимо разработать собственные кнопки share с собственным дизайном. Также должен быть счетчик. Сайт работает на wordpressЗакрыт9 лет назад
- Закрыт9 лет назад
Необходим интегрировать функцию CloudFlare "Purge single file" в wordpress Что бы со страницы записи был вызов функции "очистить кэш" - уже опубликованной страницы.Закрыт9 лет назад
Необходимо привязать рубрику к субдомену. WordPress. возможно ли это ?Закрыт9 лет назад
необходимо разработать или доработать существующую галерею с размещение рекламы как на примере (подобной этой) https://dl.dropboxusercontent.com/u/9794949/%D0%91%D0%B5%D0%B7%20%D0%BD%D0%B0%D0%B7%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F.tiffВеб-программирование4 заявкиЗакрыт9 лет назад
В плагине Image Watermark нужно сделать функцию выборочного размещения ватермарка. Чтобы во время загрузки фото выбирать загружать ли к этому фото ватермарк или нет.Веб-программирование3 заявкиЗакрыт9 лет назад
на данный момент вывод новостей через RSS производится с многочасовым запозданием. Необходимо настроить своевременный вывод и экспорт в яндексВеб-программирование3 заявкиЗакрыт9 лет назад
необходимо оптимизировать запросы к БД. Сайт работает на wordpress Уменьшить размер БД, уменьшить количество запросов к БД.Веб-программирование1 исполнительЗавершен10 лет назад
необходимо перенести расположение переключателя языков в другое место, изменить дизайн переключателя сайт на wordpressHTML-верстка8 заявокЗакрыт10 лет назад