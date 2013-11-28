Пишу сео копирайт с 2009 года. Затем проходила обучение по сео-раскрутке сайтов. Раскручиваю белыми методами. На раскрутку НЧ уходит 45 дней, СЧ - 30 дней, и ВЧ - 60 дней. Также создаю и раскручиваю представительства сайтов в социальных сетях. Одноклассники, ВК, ФБ, Твиттер. Мой аккаунт на фрилансе -

https://www.fl.ru/users/lubiska1982/ тут и отзывы и часть примеров. Но по сео еще не выставила портфолио. В портфолио разрешается выставлять только с позволения заказчика. К сожалению а может быть и к лучшему многие стараются не афишировать раскрутку.