[email protected] сео раскрутка сайта
Пишу сео копирайт с 2009 года. Затем проходила обучение по сео-раскрутке сайтов. Раскручиваю белыми методами. На раскрутку НЧ уходит 45 дней, СЧ - 30 дней, и ВЧ - 60 дней. Также создаю и раскручиваю представительства сайтов в социальных сетях. Одноклассники, ВК, ФБ, Твиттер. Мой аккаунт на фрилансе -
https://www.fl.ru/users/lubiska1982/ тут и отзывы и часть примеров. Но по сео еще не выставила портфолио. В портфолио разрешается выставлять только с позволения заказчика. К сожалению а может быть и к лучшему многие стараются не афишировать раскрутку.
Портфолио
- Без названия179 просмотров
- Без названия146 просмотров
- Для сайта по доставке букетов160 просмотров
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