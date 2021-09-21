СММ-специалист, таргетолог

Меня зовут Любовь

Я смм-специалист: занимаюсь комплексным ведением социальных сетей, а также настройкой таргетированной рекламы

Опыт работы в смм 2 года. Люблю делать интересный контент, который цепляет

Курсы: Проходила курс по интернет-маркетингу от Skillbox, а также курс по ведению коммерческих блогов в инстаграм от блогера-миллионника

Работала с такими нишами как: бьюти, фитнесс, гостиничный и ресторанный бизнес, онлайн-школы

Портфолио: https://drive.google.com/file/d/14csuISM8VtPdOkuWmxIBVQy9lvVir9mb/view?usp=sharing

Если для вас актуально усилить поток клиентов, буду рада помочь!