luchara1233

Если взялся за работу - сделай ее качественно!

Дизайнер-полиграфист, web-дизайнер. менеджер по рекламе, менеджер проектов.

Ведение постоянных клиентов. Сотрудничество с новыми клиентами.(Разработка и поддержка полиграфических материалов. Разработка и поддержка интернет-проектов.) Обязанности:Полиграфия: разработка буклетов, каталогов и проспектов. Раздаточные материалы и макеты для СМИ. Календари. Логотипы. Фирменный стиль. Сувенирная продукция.Web: создание проектов «с нуля», дизайн макетов, разработка структуры сайта, верстка, менеджмент проектов «с нуля», поддержка созданных проектов.