luchianova

рерайтинг, копирайтинг, сео-статьи на юридическую и др. тематику

Имеется опыт в написании статей на любую юридическую тематику и тематику государственного управления (http://justice.idknet.com/web.nsf/926f2cd07ca3eb49c2256d330027620e/e9214ac2f7d3604bc22571320044b4af!OpenDocument). Могу писать также на иные общегуманитарные темы. Совмещая обязанности государственного служащего и мамы-домохозяйки, способна осветить вопросы материнства, детства, домашнего очага и т. п. Знакома с копирайтингом, рерайтингом, написанием сео-статей.