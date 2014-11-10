luchiklena

Работа с текстом, перевод.
Набор текста любой сложности.
Грамотность, быстрый набор текстов, уверенный пользователь ПК, знание компьютерных программ, знание
португальского языка (разговорный уровень), готовность к работе,
ответственность.
Ищу проекты, связанные с текстами и переводами.
К примеру - перепечатка, перевод с/на португальский,
копирайтинг.
Качественно и ответственно подхожу к делу.
Плюсы работы со мной:
- Заинтересованность в результате
- Творческая инициатива
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