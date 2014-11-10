luchiklena

Работа с текстом, перевод.

Набор текста любой сложности.

Грамотность, быстрый набор текстов, уверенный пользователь ПК, знание компьютерных программ, знание

португальского языка (разговорный уровень), готовность к работе,

ответственность.

Ищу проекты, связанные с текстами и переводами.

К примеру - перепечатка, перевод с/на португальский,

копирайтинг.

Качественно и ответственно подхожу к делу.

Плюсы работы со мной:

- Заинтересованность в результате

- Творческая инициатива

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