Надежда lucifer666magnelucifer666magne
29 летРоссия/Сосновый Бор
4 года на фриланс-бирже
Была
4 года назад
Работа с текстами и изображениями
Фото и другие изображения:
- - Обработка, добавление эффектов, редактирование и т.д.
- - Создание аватаров для соц. сетей, баннеров, элементов дизайна;
- - Покраска рисунков (только начала, под вопросом);
Тексты:
- - Корректировка, проверка на ошибки;
- - Аудио в текст;
- - Переводы с английского;
- - Написание статей;
Действие аккаунта приостановлено!
Портфолио
- Примеры работы в Adobe Photoshop49 просмотров