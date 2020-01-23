lucifer666magne

Надежда lucifer666magne

 
29 летРоссия/Сосновый Бор
4 года на фриланс-бирже
Была
4 года назад
Работа с текстами и изображениями

Фото и другие изображения:

  • - Обработка, добавление эффектов, редактирование и т.д.
  • - Создание аватаров для соц. сетей, баннеров, элементов дизайна;
  • - Покраска рисунков (только начала, под вопросом);

Тексты:

  • - Корректировка, проверка на ошибки;
  • - Аудио в текст;
  • - Переводы с английского;
  • - Написание статей;
Информация будет пополняться. 
Написание статей
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