Photoshop работы

Работаю в фотошопе более 3-ех лет. Самоучка, дизайнерского образования нет, но думаю мой опыт компенсирует это.

-Есть большой опыт в удалении предметов с фото(более 2-ух лет)

-Есть опыт в обработке фото(около полу года). Здесь речь о создании так называемых артов, т.е. обратока фото в стиле киберпанк, постапокалипсис и тд.

-Умею немного рисовать светом и тенями(т.е. если вам нужно на обработанном фото нарисовать свет, контурный и тд)

-Делаю ретушь, цветокор и тд.

-С программой очень хорошо знаком, могу обучать