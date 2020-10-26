luckycactus

Android-разработчик
Более двух лет опыта работы Android-разработчиком в офисе крупной компании
Основные навыки:
- Java, Kotlin
- Kotlin Coroutines, Flow
- RxJava 1, 2
- Dagger 2, Hilt
- Architecture Components (ViewModel, LiveData, Paging library, Room)
- OkHttp, Retrofit
- Moxy
- Gson, Moshi
- Cicerone
- Glide
- Понимание ООП, Design Patterns, SOLID
- Знание основных алгоритмов и структур данных
- Навыки создания и анимирования кастомного UI
- Clean architecture
- MVP, MVVM
- Git
В марте 2019 занял 4 призовое место в конкурсе Telegram среди Android разработчиков: Анонс, объявление победителей, исходный код
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