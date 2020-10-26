luckycactus

Павел luckycactus

 
30 лет
5 лет на фриланс-бирже
Был
5 лет назад
Android-разработчик

Более двух лет опыта работы Android-разработчиком в офисе крупной компании

Основные навыки:

  • Java, Kotlin
  • Kotlin Coroutines, Flow
  • RxJava 1, 2
  • Dagger 2, Hilt
  • Architecture Components (ViewModel, LiveData, Paging library, Room)
  • OkHttp, Retrofit
  • Moxy
  • Gson, Moshi
  • Cicerone
  • Glide
  • Понимание ООП, Design Patterns, SOLID
  • Знание основных алгоритмов и структур данных
  • Навыки создания и анимирования кастомного UI
  • Clean architecture
  • MVP, MVVM
  • Git
Личный проект: GitHubGoogle Play

В марте 2019 занял 4 призовое место в конкурсе Telegram среди Android разработчиков: Анонсобъявление победителейисходный код