luckycactus

Android-разработчик

Более двух лет опыта работы Android-разработчиком в офисе крупной компании

Основные навыки:

Java, Kotlin

Kotlin Coroutines, Flow

RxJava 1, 2

Dagger 2, Hilt

Architecture Components (ViewModel, LiveData, Paging library, Room)

OkHttp, Retrofit

Moxy

Gson, Moshi

Cicerone

Glide

Понимание ООП, Design Patterns, SOLID

Знание основных алгоритмов и структур данных

Навыки создания и анимирования кастомного UI

Clean architecture

MVP, MVVM

Git

В марте 2019 занял 4 призовое место в конкурсе Telegram среди Android разработчиков: Анонс, объявление победителей, исходный код