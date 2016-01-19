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Предлагаю для Вас следующие виды услуг:

- профессиональный качественный и грамотный перевод любой сложности (рус. – болгарский / болгарский - рус.)

- составление уникальных продающих текстов налюбую тематику

• коммерческие предложения

• технические тексты

-специализация иобразование в Туризме – богатый опыти знания в этой сфере.

С уважением:

Люси

email: [email protected]

viber +359897962367