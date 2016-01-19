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Предлагаю для Вас следующие виды услуг:
- профессиональный качественный и грамотный перевод любой сложности (рус. – болгарский / болгарский - рус.)
- составление уникальных продающих текстов налюбую тематику
• коммерческие предложения
• технические тексты
-специализация иобразование в Туризме – богатый опыти знания в этой сфере.
С уважением:
Люси
email: [email protected]
viber +359897962367
Портфолио
- Перевод с рус. на болг. / с болг. на рус.161 просмотр
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