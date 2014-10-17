Качественно выполняю работы:

- визуализация интерьеров, экстерьеров и мебели;

- дизайн интерьеров, экстерьеров и мебели;

- создание баннеров;

- обработка фотографий;

- разработка Brand book.

Образование: Закончила в 2013 году Компьютерная Академия "ШАГ", по направлению Компьютерная графика и дизайн.

Обладаю знаниями: AutoCAD, Photoshop, Illustrator, 3dsMax+(Vray), Maya.

Имею в наличие сертификат: Autodesk 3ds max и Autodesk Autocad.

Контакты: [email protected]