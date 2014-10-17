Качественно выполняю работы:
- визуализация интерьеров, экстерьеров и мебели;
- дизайн интерьеров, экстерьеров и мебели;
- создание баннеров;
- обработка фотографий;
- разработка Brand book.
Образование: Закончила в 2013 году Компьютерная Академия "ШАГ", по направлению Компьютерная графика и дизайн.
Обладаю знаниями: AutoCAD, Photoshop, Illustrator, 3dsMax+(Vray), Maya.
Имею в наличие сертификат: Autodesk 3ds max и Autodesk Autocad.
Контакты: [email protected]
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