ludareiki2017

Людмила ludareiki2017

 
42 годаУкраина/Киев
6 лет на фриланс-бирже
Была
6 лет назад
Авторские проекты и выполнение ландшафтов.

Ландшафтный архитектор- образование высшее.

Авторские проекты благоустройства ,ландшафтов. Авторские проекты и исполнение озер, водопадов,фонтанов,"плачущих"стенок,ручьев. (дорого)

Выполняю проекты AUTO CAD, REAL TIME,CORELL DRAW.  По проектам изготавливаю фильм. В реальном времени. День,ночь, времена года. Стоимость  от 100 у.е./100м.кв.

Опыт работы с крупными ландшафтными фирмами. Озера от 3м.куб. до 8000м.куб.

А также проекты дренажа, глубинного дренажа,ливнеотводов,септиков. Инженерные проекты по гидроизоляции.

Консультации  по устройству и очистке озер,водоемов.

Портфолио