Авторские проекты и выполнение ландшафтов.
Ландшафтный архитектор- образование высшее.
Авторские проекты благоустройства ,ландшафтов. Авторские проекты и исполнение озер, водопадов,фонтанов,"плачущих"стенок,ручьев. (дорого)
Выполняю проекты AUTO CAD, REAL TIME,CORELL DRAW. По проектам изготавливаю фильм. В реальном времени. День,ночь, времена года. Стоимость от 100 у.е./100м.кв.
Опыт работы с крупными ландшафтными фирмами. Озера от 3м.куб. до 8000м.куб.
А также проекты дренажа, глубинного дренажа,ливнеотводов,септиков. Инженерные проекты по гидроизоляции.
Консультации по устройству и очистке озер,водоемов.
Портфолио
- Проекты благоустройства:ландшафты,привязки домов.107 просмотров