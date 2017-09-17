Авторские проекты и выполнение ландшафтов.

Ландшафтный архитектор- образование высшее.

Авторские проекты благоустройства ,ландшафтов. Авторские проекты и исполнение озер, водопадов,фонтанов,"плачущих"стенок,ручьев. (дорого)

Выполняю проекты AUTO CAD, REAL TIME,CORELL DRAW. По проектам изготавливаю фильм. В реальном времени. День,ночь, времена года. Стоимость от 100 у.е./100м.кв.

Опыт работы с крупными ландшафтными фирмами. Озера от 3м.куб. до 8000м.куб.

А также проекты дренажа, глубинного дренажа,ливнеотводов,септиков. Инженерные проекты по гидроизоляции.

Консультации по устройству и очистке озер,водоемов.