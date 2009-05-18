ludasalska

Людмила Лисичкина ludasalskaludasalska
Направление перевода: с/на французский
C 2004 года занимаюсь переводами (фрилансер)
Письменный превод: перевод сайтов, художественный перевод, перевод промо- и рекламных материалов и др. документации. Тематика: культура и искусство, юриспруденция, философия, психология.
Отлично владею французским языком (результат многолетнего изучения, а также двухлетнего опыта проживания во Франции). Русский язык тоже весьма неплохой, по роду основной деятельности, кроме всего прочего, занимаюсь копирайтом.
Ответственно подхожу к выполнению заказа, внимательно отношусь к оформлению перевода.
Оплата договорная. Для оценки уровня, готова выполнить тестовый перевод.
Образование:
2002 – 2004 - СПб ГУ Культуры и искусства, специальность: культуролог со знанием языков (французский, английский)
1997 - 2002 - СПб ГУ Аэрокосмического приборостроения, специальность: Юрист широкого профиля
Доп. образование:
2004 - 2005 - Diplome Approfondi d'Etudes Francaises, Universite; Michel de Montaigne Bordeaux 3
опыт проживания во Франции - 2 года