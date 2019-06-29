ludasvehnikova84

Любой результат—это уже достижение.

Здравствуйте всем.

Меня зовут Людмила. Немного о себе. Я имею средне специальное образование. Более 20 лет проработала в торговле, категория продукты. У меня большой опыт работы с людьми. Умею находить общий язык с любыми возрастами.

Мне всегда интересно все новое, а результат всегда радует. Человек я коммуникабельный, ответственный.

Не так давно прослушала вебинар " Мастер написания текстов", прошла курсы "По Транскрибации". Эта профессия меня увлекла. Стараюсь, пишу тексты любого объема. Прикладываю максимум усилий для выполнения работы.