ludmilalyk

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опыт работы:
- сентябрь 2010 по февраль 2011 - Музей природы Бурятии, гид-экскурсовод
- февраль 2011 по июнь 2012 - Республиканский центр аттестации и сертификации рабочих мест, ведущий эксперт по тяжести и напряженности труда
- Август 2012 по май 2014 - Бурятская сельскохозяйственная академия им. Филиппова, лаборант кафедры мелиорации
- Май 2014 по сентябрь 2015 -Бурятская сельскохозяйственная академия им.Филиппова, учебно-методическое управление, заведующий методическим кабинетом.
- Сентябрь 2015 по настоящее время - МАОУ “СОШ №60”, преподаватель биологии
высшее, специальность -биолог, Бурятский государственный университет, 2010
дополнительное образование:
- Образовательная программа по дополнительной квалификации “преподаватель”, Бурятский государственный университет, 2010.
- Аспирантура, Бурятский государственный университет, 2013, кандидат биологических наук, специальность- экология.
- Программа профессионального обучения “Дизайн компьютерной графики”, Бурятская сельскохозяйственная академия им. Филиппова, Институт дополнительного профессионального образования и инноваций, 2014.
- “Биокомпьютер”, Школа Бронникова, 2015
- Вебинар “Психология взаимоотношений”, коуч Наталья Кучеренко, 2017
- Вебинар “”Денежные потоки”, коуч Наталья Кучеренко, 2017
- Мастер -класс “Роспись лица куклы из запекаемого пластика”, преподаватель Наталья Филинова, 2017
- Мастер-класс “Лепка лица куклы из запекаемого пластика” , преподаватель Наталья Филинова, 2017
- “Живой мастер-класс”, Женская академия удаленной работы им. Ольги Будаевой, 2017
Ведение лекций и семинаров
Поиск и обработка информации
Обработка фотографий
Написание статей
программы с которыми профессионально работаю:
google docs
microsoft office
adobe photoshop
хобби:
изготовление кукол из запекаемой пластики
содержание домашних питомцев и растений
плавание
личные качества:
легко обучаема, трудолюбива, ответственна, коммуникативна, нацелена на результат
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