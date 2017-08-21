ludmilalyk

Людмила Лыкшитова ludmilalyk

 
35 летРоссия/Улан-Удэ
6 лет на фриланс-бирже
Была
6 лет назад
&#128161;&#128269;Всё обо всем. &#128226;Только самые интересные и актуальные статьи.

опыт работы:  

  • сентябрь 2010 по февраль 2011 - Музей природы Бурятии, гид-экскурсовод
  • февраль 2011 по июнь 2012 - Республиканский центр аттестации и сертификации рабочих мест, ведущий эксперт по тяжести и напряженности труда
  • Август 2012 по май 2014 - Бурятская сельскохозяйственная академия им. Филиппова, лаборант кафедры мелиорации
  • Май 2014 по сентябрь 2015 -Бурятская сельскохозяйственная академия им.Филиппова, учебно-методическое управление, заведующий методическим кабинетом.
  • Сентябрь 2015 по настоящее время - МАОУ “СОШ №60”, преподаватель биологии
образование:

высшее, специальность -биолог, Бурятский государственный университет, 2010

дополнительное образование:

  • Образовательная программа по дополнительной квалификации “преподаватель”, Бурятский государственный университет, 2010.
  • Аспирантура,  Бурятский государственный университет, 2013, кандидат биологических наук, специальность- экология.
  • Программа профессионального обучения “Дизайн компьютерной графики”,  Бурятская сельскохозяйственная академия им. Филиппова, Институт дополнительного профессионального образования и инноваций, 2014.
  • “Биокомпьютер”, Школа Бронникова, 2015
  • Вебинар “Психология взаимоотношений”, коуч Наталья Кучеренко, 2017
  • Вебинар “”Денежные потоки”, коуч Наталья Кучеренко, 2017
  • Мастер -класс “Роспись лица куклы из запекаемого пластика”, преподаватель Наталья Филинова, 2017
  • Мастер-класс “Лепка лица куклы из запекаемого пластика” , преподаватель Наталья Филинова, 2017
  • “Живой мастер-класс”, Женская академия удаленной работы им. Ольги Будаевой, 2017
навыки:

Ведение лекций и семинаров

Поиск и обработка информации

Обработка фотографий

Написание статей

программы с которыми профессионально работаю:

google docs

microsoft office

adobe photoshop

хобби:

изготовление кукол из запекаемой пластики

содержание домашних питомцев и растений

плавание

личные качества:

легко обучаема, трудолюбива, ответственна, коммуникативна, нацелена на результат

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