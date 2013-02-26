luemux2011

Задача создать страницы в социальных сетях для концертной компании. (Фейсбук,вконтакте,инстаграм,твиттер) Также наполнить страницы информацией,которую мы предоставим.
- Социальные сети (SMM и SMO)22 заявкиЗакрыт7 лет назад
Нужно за день сделать реализацию имиджевого ролика для концертной компании. 20-30 сек. картинки и текст.Видеомонтаж12 заявокЗакрыт7 лет назад
Добрый день. Нужно разработать слоган и написать текст для компании которая занимается организацией концертов и ивентов в европе. Сроки-срочные. Работа нужна сегодня. Желательно копирайтер с опытом работы в музыкальной индустрии.Продающие тексты4 заявкиЗакрыт7 лет назад
Ищем в даты с 13-15 марта переводчика с английского на русский и обратно в румынии в Бухаресте. Сопровождение артиста. Подробности в личку.Переводынет заявокЗакрыт7 лет назад
Добрый день. Для разработки страницы необходимо написать тз для дизайнера и программиста. Страница будет посвящена мероприятию 8 марта. Подробности в личку.Наполнение сайтов3 заявкиЗакрыт7 лет назад
Необходимо сделать редизайн раздела готовой страницы. Все подробности и тз в личку.Дизайн сайтов1 исполнительЗавершен8 лет назад
Добрый день. для сайта на смс wordpress нужно разработать и интегрировать систему продажи билетов на мероприятия. ТЗ могу скинуть в личку. Спасибо.Веб-программирование5 заявокЗакрыт8 лет назад
Добрый день. в течении пару дней нужно сделать на сайте некоторые изменения. добавить галерею и изменить заголовок страницы. Подробности в личку.Веб-программирование13 заявокЗакрыт8 лет назад
- $80
Необходимо переделать старый логтип а также выполнить дизайн визитки,бланка и фирменной папки компании. Т/З в личку.Завершен10 лет назад
- $60
Добрый день.Необходимо создать логотип для мед. центра.Все подробности в личку.Завершен12 лет назад
- $2500
Нужно разработать программу, которая сможет отслеживать в реальном времени IP юзера, который загружает,скачивает или качает аудио или видео фаил например с сайтов p2p. Также необходимо, чтобы программа могла выявлять порталы нарушения в сети которых связанны ...Прикладное ПО4 заявкиЗакрыт14 лет назад
- $500
Добрый день,Нужна программа которая сможет остлеживать скачивания музыке и фильмов в интернете и выдавать все данные пользователя. Если кто знает о чём речь напишите что это может стоить и какая информация нужна ...Прикладное ПО4 заявкиЗакрыт14 лет назад
- $50
Добрый день. Нужно разработать логотип для фирмы.Фирма называется Ariel Copyright Control & Collection Company . Занимается контролем защиты прав а также является коллекторной компанией. ...Завершен14 лет назад