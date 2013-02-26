luemux2011

Артур Барцов luemux2011

 
48 лет
14 лет на фриланс-бирже
Был
6 лет назад
Описание профиля отсутствует
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$58
выплачено фрилансерам
нет выбранных исполнителей
нет постоянных исполнителей
1
безопасных платежей

Отзывы фрилансеров

alexeybychkov
40 лет
11 лет в сервисе
Был
3 месяца назад
$58
10 баллов
8 лет назад
Сделать редизайн страницы.
Понравилось работать с Артуром. Отличный заказчик: понятная задача, быстрая оплата, всегда на связи. С удовольствием еще посотрудничаю!
Алексей отличный исполнитель. Рекомендую всем. Грамотный подход к работе, креатив и соблюдение сроков. Будем продолжать работать.
Ответный отзыв
azarnov
54 года
16 лет в сервисе
Был
12 минут назад
$80
10 баллов
10 лет назад
Редактировать страный логотип и создать фирменный стиль
С Артуром легко и интересно работать. Мои наилучшие рекомендации!
Обращаемся к Виктору уже не первый раз.Работа как всегда на высоте! Спасибо!
Ответный отзыв
azarnov
54 года
16 лет в сервисе
Был
12 минут назад
$60
10 баллов
12 лет назад
Создать логотип для медицинского центра
Спасибо за еще один интересный проект! Только положительное впечатление от совместной работы.
Качественное и быстрое выполнение работы.Буду рад дальнейшему сотрудничеству!
Ответный отзыв
azarnov
54 года
16 лет в сервисе
Был
12 минут назад
$50
10 баллов
14 лет назад
Логотип для западной компании.
С большим удовольствием поработал с Артуром! Интересный конкурс, грамотный заказчик, своевременная оплата.
Отличный исполнитель и профессионал своего дела.Было приятно сотрудничать.
Ответный отзыв