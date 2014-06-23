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Вита
lugavita
lugavita
40 лет
Украина
/
Луганск
13 лет на
фриланс
-бирже
Была
9 лет назад
1 отзыв
Описание профиля отсутствует
Отзывы заказчиков
Все отзывы
Алексей
Alexej4
41 год
Россия
15 лет в сервисе
Был
год назад
119 отзывов
$1
10 баллов
10 лет назад
Копирайт и наполнение сайта
Отлично поработали! благодарю
Надежный работодатель, четко формулирует задание и моментально оплачивает. Приятно сотрудничать!
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Отзывы заказчиков
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