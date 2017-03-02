Пишу тексты разной тематики.
Для сайтов (в т.ч. оптимизация). Для различных изданий в сети и оффлайне.
Есть опыт рерайта и размещения контента на сторонних площадках.
Имеются навыки по созданию несложных сайтов с использованием html и css.
У меня высшее гуманитарное образование (PR-специалист, специальность "Телекоммуникационные технологии в PR"), опыт работы в региональных печатных СМИ (около пяти лет, есть профессиональная награда) и сотрудничества с компанией, представляющей услуги по созданию и оптимизации сайтов (копирайтер). Работа над диссертацией, посвящённой написанию текстов для сайтов, чтение тематических рассылок, блогов и литературы, посвящённых оптимизации.
Ищу дополнительный заработок, удалённую работу.
Портфолио: http://freelance.ru/users/lugi/