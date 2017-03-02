Пишу тексты разной тематики.

Пишу тексты разной тематики.

Для сайтов (в т.ч. оптимизация). Для различных изданий в сети и оффлайне.

Есть опыт рерайта и размещения контента на сторонних площадках.

Имеются навыки по созданию несложных сайтов с использованием html и css.

У меня высшее гуманитарное образование (PR-специалист, специальность "Телекоммуникационные технологии в PR"), опыт работы в региональных печатных СМИ (около пяти лет, есть профессиональная награда) и сотрудничества с компанией, представляющей услуги по созданию и оптимизации сайтов (копирайтер). Работа над диссертацией, посвящённой написанию текстов для сайтов, чтение тематических рассылок, блогов и литературы, посвящённых оптимизации.

Ищу дополнительный заработок, удалённую работу.

Портфолио: http://freelance.ru/users/lugi/